Nikkei, Topix und Co.: Omikron trübt Stimmung an den Asien-Börsen

Die Anleger in Asien ziehen sich zu Wochenauftakt aus den Märkten zurück. Bei den Börsianern wächst die Sorge, dass die strengeren Maßnahmen in Europa wegen steigender Omikron-Fälle die Weltwirtschaft bis ins neue Jahr hinein belasten könnte. „Omikron wird der Grinch sein, der Europa das Weihnachtsfest gestohlen hat“, sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB, in Anspielung auf das grüne Wesen aus der Feder von Dr. Seuss, das Weihnachten hasst. „Da sich die Omikron-Fälle alle 1,5 bis 3 Tage verdoppeln, besteht die Gefahr, dass die Krankenhäuser selbst mit wirksamen Impfstoffen überfordert sind.“