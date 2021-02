Nikkei, Topix und Co.: Optimismus auf Wirtschaftswachstum treibt Asien-Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte haben in Erwartung eines schnelleren Wirtschaftswachstums und anziehender Inflation am Montag leicht zugelegt. „Die Renditekurven sind steiler geworden, da die Corona-Infektionsraten weiter sinken, Pläne zur Wiedereröffnung diskutiert werden und ein großes US-Konjunkturpaket wahrscheinlich ist“, sagte Christian Keller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Barclays. „Dies signalisiert im Prinzip einen besseren mittelfristigen Wachstumsausblick für die USA und darüber hinaus, da sich andere Kernzinskurven in die gleiche Richtung bewegen“, fügte er hinzu.