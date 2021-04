Nikkei, Topix und Co.: Positive Wirtschaftsdaten machen asiatischen Anlegern Appetit

Die weltweite wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie hat am Montag den Risikoappetit der asiatischen Anleger angeregt. Die vergangene Woche veröffentlichten Indikatoren für April für das verarbeitende Gewerbe deuten auf einen robusten Start in das zweite Quartal hin, wobei die Daten in den Vereinigten Staaten ein Rekordhoch erreichten und ein Ende der Rezession in Europa signalisierten.