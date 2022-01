Nikkei, Topix und Co.: Powell sorgt für Aufschwung im japanischen Handel

Die Börse in Tokio ist am Mittwoch stärker in den Handel gestartet. Anleger ließen sich vor allem von Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell ermutigen, die als Zeichen der Stärke und Zuversicht aufgenommen wurden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent höher bei 28.746 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 2015 Punkten.