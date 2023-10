Nikkei, Topix & Co.: Risiken im Nahen Osten verunsichern Anleger in Asien

Der Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen macht am Mittwoch die Hoffnungen der Anleger in Asien auf eine Eindämmung des Konflikts in Israel zunichte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,2 Prozent tiefer bei 31.974 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 0,2 Prozent auf 2288 Punkte nach.