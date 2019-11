Nikkei, Topix & Co: Schwache Konjukturdaten aus China lassen asiatische Börsen fallen

Auch Japans Wirtschaftswachstum wuchs im dritten Quartal am langsamsten seit einem Jahr, da die schwache Nachfrage die Exporte einbrechen ließ. „Wenn man sich in der Region umsieht, hat man einige Beinahe-Rezessionen erlebt - Korea, Singapur. Und Hongkong ist im Moment in einer Rezession“, sagte Sean Darby, globaler Aktienstratege bei Jeffries in Hongkong. „Also es ist nicht toll. Es ist Kreislauf, der Narben hinterlässt“, sagte er.