 Nikkei, Topix & Co.: Schwache US-Einzelhandelsdaten belasten Asiens Börsen

TokioSchwache US-Einzelhandelsdaten haben am Freitag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Händler befürchten, dass die weltweit führende Volkswirtschaft an Schwung verlieren könnte. Auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko den nationalen Notstand auszurufen, dämpfte die Kauflaune.