Nikkei, Topix und Co.: Schwacher Start in zweite Jahreshälfte für Asien-Märkte

Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hellte sich nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie weiter auf. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Quartalsumfrage („Tankan“) der japanischen Notenbank unter rund 10 000 Unternehmen hervorgeht, verbesserte sich der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum Juni von zuvor plus 5 auf nun 14. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten in der Industrie des Landes in der Mehrheit sind.