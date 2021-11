Nikkei, Topix und Co.: Schwaches Ergebnis bei Alibaba belastet asiatische Börsen

„Nach der deutlichen Verlangsamung der Einzelhandelsdaten des National Bureau of Statistics in den letzten zwei Monaten ist es für uns nicht überraschend, dass (Alibaba) ein verfehltes Quartal veröffentlicht hat“, so die Analysten der Citi in einer Notiz und senkten ihr Kursziel für die Aktie. Die Turbulenzen im chinesischen Immobiliensektor, der mit einer hohen Schuldenlast und einem Liquiditätsengpass inmitten der harten Maßnahmen Pekings zu kämpfen hat, belasten auch weiterhin die allgemeine globale Stimmung.