Nikkei, Topix und Co: Schwindende US-Konjunkturhoffnungen und steigende Coronavirus-Fälle machen Anlegern zu schaffen

Die asiatischen Aktien haben sich am Donnerstag angesichts der wachsenden Besorgnis über steigende Coronavirus-Fälle in Europa durchwachsen gezeigt. Deutschland verzeichnete mit 6638 Neuinfektionen einen Rekordwert seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Äußerung des US-Finanzministers Steven Mnuchin, dass vor den US-Wahlen am 3. November höchstwahrscheinlich keine Einigung über ein neues Konjunkturpaket zu erwarten sei, war eine Entschuldigung für Gewinnmitnahmen.