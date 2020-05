Nikkei, Topix & Co: Sorge vor zweiter Infektionswelle hemmt Börsianer in Asien

In den USA sind bislang rund 80.000 Amerikaner an den Folgen der von dem Virus ausgelösten Krankheit COVID-19 gestorben. Eine Impfung oder ein Medikament sei bis Ende August nicht zu erwarten, erklärte Fauci. Seine Ausführungen drückten die Kurse an der Wall Street. Das unterstreicht die fragile Stimmung der Anleger, die zwischen Optimismus über erste Lockerungen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft und der Angst vor einem erneuten Anstieg der Virusfälle schwanken.