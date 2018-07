Nikkei, Topix & Co.: Sorgen wegen Trumps Handelspolitik belasten Tokioter Börse

TokioDer internationale Handelsstreit hat die asiatischen Börsen auch zu Beginn der neuen Woche in Atem gehalten. Die Anleger befürchteten eine weitere Eskalation, denn auch nach dem Treffen der G20-Finanzminister am Wochenende in Buenos Aires war eine Lösung nicht in Sicht. An der Tokioter Börse gab der japanische Leitindex Nikkei bis zum frühen Montagnachmittag um 1,3 Prozent auf 22.410 Punkte nach.