Nikkei, Topix & Co: Spannungen zwischen den USA und China drücken auf asiatischen Börsen

Die Anleger an den asiatischen Märkten sind am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Grund sind die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China. Die Vereinigten Staaten ordneten unter dem Vorwurf der Spionage die Schließung der chinesischen Botschaft in Houston an, woraufhin die Regierung in Peking Gegenmaßnahmen androhte. Das schreckte viele Anleger ab. „Die Nervosität an der geopolitischen Front wächst“, sagte Analyst Kishti Sen von ANZ Research.