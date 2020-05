Nikkei, Topix & Co: Spannungen zwischen USA und China belasten Asiens Börsen

An Asiens Börsen hat die Angst vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und China am Freitag auf die Stimmung gedrückt. Auslöser waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Er stellte in einem Interview mit dem Sender Fox sogar einen Abbruch der Beziehungen zur Volksrepublik in den Raum. In den Hintergrund traten Hoffnungen auf weitere Hilfen zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Coronakrise. Darauf hatten Anleger an der Wall Street gesetzt und die Kurse dort nach oben getrieben.