Nikkei, Topix und Co.: Steigende Infektionszahlen setzen Asia-Börsen unter Druck

Die asiatischen Anleger haben sich am Dienstag infolge steigender Infektionszahlen verunsichert gezeigt. Auch weitere fiskalische Impulse und gute Wirtschaftsdaten aus Japan konnte die Stimmung der Börsianer nicht aufhellen. „Es geht darum, herauszufinden, was der nächste Katalysator für diese Märkte ist“, sagte Tom Piotrowski, Analyst bei CommSec. Einige Investoren beobachten, ob die politischen Entscheidungsträger in den USA ihre Bemühungen um zusätzliche fiskalische Impulse wiederbeleben können.