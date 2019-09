Nikkei, Topix und Co.: Steigende Ölpreise treiben asiatische Energieaktien

Die Märkte in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, weshalb sich die Liquidität an den asiatischen Märkten in Grenzen hielt. Der MSCI-Index asiatischer Aktien außerhalb Japans kletterte ein halbes Prozent auf 515,59 Punkte. Dämpfend wirkten sich die Daten zur chinesischen Industrieproduktion aus, die im August nur eine Wachstumsrate von 4,4 Prozent verzeichnete.