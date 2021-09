Nikkei, Topix und Co: Stromkrise und Wirtschaftsdaten aus China drücken Asien-Börsen

Sorgen um das Wirtschaftswachstum in China und eine sich verschärfende Energiekrise belasten am Mittwoch die Anleger in Asien. „Es ist wahrscheinlich, dass die Energieknappheit in China bis Ende 2021 andauern wird, da die Präfekturen unter Druck stehen, die Emissionsreduktionsziele für dieses Jahr zu erfüllen“, sagte Chaoping Zhu, Stratege bei JP Morgen. „Die Anleger könnten bei den Unternehmensgewinnen in China im vierten Quartal zurückhaltend bleiben.“ In der Zwischenzeit wird erwartet, dass der volatile globale Markt die Stimmung der Anleger in nächster Zeit weiter belasten wird.