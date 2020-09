Nikkei, Topix und Co.: Technologie-Werte geben Asia-Börsen Aufschwung

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre längste Verlustserie seit Februar beendet und folgten dem Aufschwung an der Wall Street. Japans Technologie- und Halbleiteraktien orientierten sich an den US-amerikanischen Mitbewerbern und legten zu: Die Softbank Group erzielte Gewinne von etwa 2,8 Prozent, auch Internetdienstleister Rakuten konnte ein Plus von 7,5 verzeichnen.