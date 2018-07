Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse erholt sich von Verlusten

TokioDie Tokioter Börse hat sich am Dienstag getragen von einem nur noch leicht steigenden Yen-Kurs von den großen Verlusten der Vortage erholt. Der Leitindex Nikkei gewann im Vormittagshandel um 0,61 Prozent auf 22.534 Punkte. Der weiter gefasste Topix-Index legte um 0,69 Prozent auf 1750 Punkte zu. Der starke Yen und die Verunsicherung über den weiteren Kurs der USA in der Handelspolitik hatten die Tokioter Börse am Montag stark unter Druck gesetzt.