 Nikkei, Topix & Co.: Tokioter Börse folgt Wall Street ins Minus

Die Hoffnungen auf einen Einigung im US-Handelsstreit mit China, die noch zuletzt die Kurse angetrieben hatten, traten in den Hintergrund. Diese Gemengelage sorgte für Gewinnmitnahmen, wie Händler erläuterten. So büßten in Tokio die Aktien des japanischen Automatisierungsspezialisten Yaskawa Electric 2,3 Prozent ein. Die Papiere des Roboter-Herstellers Fanuc fielen um 2,3 Prozent. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen gab nach. Am Devisenmarkt in Fernost gab es wenig Bewegung. Der Euro trat bei 1,1335 Dollar auf der Stelle. Der Dollar notierte auch zur japanischen Währung mit 111,84 Yen kaum verändert.