Nikkei, Topix und Co.: Tokioter Börse im Minus – Renditen der japanische Anleihen steigen ebenfalls

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Auf den Aktienkursen lastete wie schon in den USA die steigende Rendite von Staatsanleihen. Investoren warfen Bonds aus Furcht vor einer anziehenden Inflation aus ihren Depots. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen japanischen Anleihe stieg im Verlauf auf den höchsten Stand seit Anfang 2016. Sie lag am Freitag im Verlauf bei 0,175 Prozent. Damit folgten die japanischen Bonds den Vorgaben aus den USA, wo Investoren aus Furcht vor einer anziehenden Inflation Staatsanleihen aus ihren Depots geworfen hatten.