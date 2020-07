Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse im Minus - US-chinesische Spannungen belasten

Die Börse in Tokio hat sich am Montag nach einem langen Wochenende zunächst schwächer gezeigt. Experten verweisen auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Wortwahl von US-Außenminister Mike Pompeo sei inzwischen so aggressiv, dass "die Märkte sich Sorgen über eine weitere Eskalation machen", sagte Chef-Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi Securities.