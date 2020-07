Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse im Minus – Warten auf die Fed

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Analysten verwiesen auf den Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket in der Coronavirus-Krise, der bereits die Wall Street in Mitleidenschaft gezogen hatte. Im Blick der Investoren war auch die Sitzung der US-Notenbank Fed im Laufe des Tages.