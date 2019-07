Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse im Plus – Aktie des Halbleiter-Ausrüsters Advantest stark gefragt

Tokio Der japanische Aktienmarkt ist am Donnerstag nach den positiven Vorgaben von der Wall Street mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewann 0,4 Prozent auf 21.797 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,2 Prozent auf 1578 Zähler zu. In der Gunst der Anleger ganz oben standen die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters Advantest, die um 18 Prozent zulegten. Der Umsatz des Unternehmen war im zweiten Quartal nicht so stark zurückgegangen wie von Börsianern befürchtet.