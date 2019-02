Nikkei, Topix & Co. Tokioter Börse im Plus

27. Februar 2019 , aktualisiert 27. Februar 2019, 04:29 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach dem Abwärtstrend des Vortages haben sich die asiatischen Börsen am Mittwoch wieder erholt. Sowohl in Tokio, als auch in Shanghai steigen die Kurse.