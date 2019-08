Nikkei, Topix & Co Tokioter Börse im Plus

09. August 2019 , aktualisiert 09. August 2019, 05:48 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach guten Vorgaben der New Yorker Wall Street liegt auch der Nikkei am Freitag im Plus. Die Furcht vor einem eskalierenden Handelsstreit trübt jedoch weiter die Stimmung.