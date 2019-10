Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse im Plus

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die japanischen Aktien stiegen in einer verspäteten Reaktion auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China, da am Montag der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertags ausgesetzt war. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22.174 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1619 Punkten.