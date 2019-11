Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse kaum verändert

In Erwartung neuer Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China hielten sich die asiatischen Anleger am Mittwoch an den Aktienmärkten zunächst zurück. „Der Handelsstreit ist der Hauptgrund dafür, dass sich das globale Wachstum in den letzten 18 Monaten abgeschwächt hat. Wir würden uns wünschen, dass die Zölle zurückgefahren werden. Wir warten immer noch auf klarere Anzeichen einer Lösung,“ sagt Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney. Händler und Investoren hoffen, dass ein vorläufiger Handelspakt zumindest einen Teil der Strafzölle zurücknehmen wird, die die USA und China auf die Waren des jeweils anderen verhängt haben. Allerdings ist es noch unklar, wann oder wo US-Präsident Donald Trump mit Präsident Xi Jinping das Abkommen unterzeichnen wird.