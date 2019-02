 Nikkei, Topix & Co.: Tokioter Börse legt zu - Markt im Bann von Trump-Rede

Die grundlegend positive Stimmung am Markt werde von der Fed gestützt. US-Notenbanker Robert Kaplan plädiert für eine abwartende Haltung in der Zinspolitik. Die Währungshüter sollten von weiteren Schritten absehen, bis die Wirtschaftsaussichten etwas klarer werden, hieß es in einem im Internet veröffentlichten Aufsatz des Chefs des Fed-Ablegers von Dallas.