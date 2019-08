Nikkei, Topix & Co Tokioter Börse legt zu – Rezessionsängste lassen nach

20. August 2019 , aktualisiert 20. August 2019, 05:37 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Spekulationen auf staatliche Maßnahmen von Industriestaaten gegen eine schwächelnde Konjunktur haben die Börse in Tokio am Dienstag gestützt. Der Nikkei notiert 0,4 Prozent im Plus.