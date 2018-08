Nikkei, Topix & Co. Tokioter Börse legt zu - Türkische Lira bleibt im Fokus

14. August 2018 , aktualisiert 14. August 2018, 03:43 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Nikkei-Index startet mit einem Plus in den Handel. Dennoch steht die Währungskrise in der Türkei im Fokus der Anleger in Fernost.