Nikkei, Topix & Co.: Tokioter Börse mit Kursgewinnen – Trump-Abe-Treffen im Fokus

TokioDie Tokioter Börse ist mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg am Montag um 0,3 Prozent auf 21.181 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,4 Prozent auf 1547 Zähler zu. Die Aktienmärkte in Japan folgten damit der Wall Street, die am Freitag nach positiven Signalen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit Gewinnen aus dem Handel gegangen war.