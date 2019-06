Nikkei, Topix & Co. Tokioter Börse startet im Minus in die Woche

03. Juni 2019 , aktualisiert 03. Juni 2019, 04:59 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

An den Börsen in Asien sorgt die Handelspolitik der USA weiter für Unruhe. In Japan fallen am Montagmorgen Nikkei und Topix.