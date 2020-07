Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse uneinheitlich

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Auftrieb erhielten die Kurse von der Entscheidung der Fed, in der Coronavirus-Pandemie an ihrer Nullzins-Politik festzuhalten. Der anhaltende Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket trübte jedoch die Laune der Händler.