 Nikkei, Topix & Co.: Tokioter Börse zu Wochenbeginn höher - Sony begrenzt Gewinne

TokioGute Konjunkturdaten aus den USA haben die Börse in Tokio zu Wochenbeginn gestützt. Enttäuschende Bilanzen von Sony und Honda begrenzten jedoch das Plus. Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum Mittag um 0,5 Prozent auf 20.897 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte 1,1 Prozent auf 1.582 Zähler zu. Insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag wirkte sich auf Finanzwerte positiv aus. Die Regierung in Washington meldete deutlich mehr neue Jobs als von Experten erwartet.