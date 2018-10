Nikkei, Topix und Co. Trotz schlechter US-Vorgaben - Nikkei-Index leicht im Plus

„Die Stimmung am Markt bleibt wackelig, aber die Widerstandskraft der Wall Street zeigt, dass die Stimmung nicht komplett eingebrochen ist“, sagte Währungsstratege Junichi Ishikawa von IG Securities in Tokio. Bis zu den US-Kongresswahlen am 6. November werde man wohl noch die ein oder andere „Mini-Panik“ sehen. Insgesamt sei die US-Wirtschaft aber in einer guten Verfassung. Die drei wichtigsten US-Aktien-Indizes waren am Vortag stark gefallen, machten zum Handelsende aber wieder einen großen Teil ihrer Tagesverluste wett.