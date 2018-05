Nikkei, Topix & Co.: Trump dämpft Stimmung an Börse in Tokio

TokioNach den skeptischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Handelsgespräche mit China sind die Anleger an der Börse in Tokio in Deckung gegangen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwochvormittag mit 22.929 Punkten 0,14 Prozent im Minus. Der breiter gefasste Topix-Index lag kaum verändert bei 1809 Zählern.