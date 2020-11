Nikkei, Topix und Co.: Trumps Einlenken beruhigt asiatische Anleger

„Die Stimmung läuft sich heiß, da wir uns dem Ende eines Wahnsinnsmonats für Risikoaktiva nähern. Man fragt sich also, warum der Markt Anzeichen von Euphorie zeigt, und wir erwarten in Kürze einen gewissen Rückzug“, sagte Marktanalyst Kyle Rodda von IG Australia. „Aber trotz aller Risiken, die die Pandemie in den nächsten Monaten mit sich bringt, scheinen die Anleger glücklich zu sein, alles außer Acht zu lassen und sich für eine Welt nach der Pandemie zu positionieren.