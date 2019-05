Nikkei, Topix & Co.: Überraschendes Wirtschaftswachstum verhilft Japans Aktienmarkt zu Gewinnen

TokioDas überraschende Wirtschaftswachstum in Japan hat der Börse in Tokio zu einem Kursplus verholfen. Der japanische Leitindex Nikkei stieg am Montag 0,2 Prozent auf 21.295 Punkte. Der breiter gefasst Topix lag nahezu unverändert bei 1553 Zählern. Analysten waren davon ausgegangen, dass Japans Wirtschaft zu Jahresbeginn schrumpft. Das BIP habe positiv überrascht, sagte Chefstratege Takashi Hiroki von Monex Securities. Alle, die auf schwache Daten gesetzt hätten, seien auf dem falschen Fuß erwischt worden und änderten nun ihre Positionen. Das Plus am Aktienmarkt falle aber nicht größer aus, da die Daten insgesamt nicht besonders ermutigend seien.