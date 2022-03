Nikkei, Topix & Co: Ukrainekonflikt belastet Anlegerstimmung

Die asiatischen Börsen begannen ihren Handel am Montag in nüchterner Stimmung. Die Kriegshandlungen in der Ukraine belasteten die Anleger. Die Investoren fragten sich auch, ob Russland in dieser Woche weitere Zinsrückzahlungen leisten würde. Das Land muss in diesem Monat 615 Millionen Dollar an Coupons zahlen und am 4. April wird eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar fällig. Die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen belasteten außerdem die Märkte. „Eine anhaltende Unterbrechung der russischen Energielieferungen würde eine Inflation erheblich in die Höhe treiben und den ohnehin schon starken Druck auf die Kaufkraft der US-Verbraucher noch verstärken“, warnte Bruce Kasman, Chefökonom von JPMorgan. Er fügte hinzu, dass dies die Eurozone wahrscheinlich in eine Rezession stürzen würde.