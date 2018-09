Nikkei, Topix & Co. Unsicherheit im Welthandel macht Asiens Anleger nervös

TokioDie Handelskonflikte der USA mit anderen großen Wirtschaftsmächten bleiben beherrschendes Thema an den asiatischen Aktienmärkten. Die Börse in Tokio stand am Mittwoch unter Druck. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank um 0,4 Prozent auf 22.572 Punkte.