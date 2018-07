Nikkei, Topix & Co.: US-Bilanzen helfen Tokioter Börse ins Plus

Der japanische Leitindex Nikkei legte im Vormittagshandel 0,3 Prozent zu auf 22.863 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1757 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. Auch der Markt im südkoreanischen Seoul lag leicht im Plus. Die chinesische Börse in Shanghai trat dagegen auf der Stelle. An der Wall Street hatten vor allem die Bilanzen der Großbank Morgan Stanley und von United Airlines die Anleger zuversichtlich gestimmt.