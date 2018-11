Nikkei, Topix & Co. US-Handelsstreit mit China weiterhin im Fokus der asiatischen Anleger

TokioUnsicherheit über den weiteren Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China hat zu Wochenbeginn den Handel an Asiens Aktienmärkten geprägt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag 0,4 Prozent höher bei 21.772 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,2 Prozent.