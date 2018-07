Nikkei, Topix & Co: US-Jobdaten treiben Tokioter Börse an

Japans Notenbank (BOJ) will zudem ihrer lockeren Geldpolitik treu bleiben. Die Zentralbank wolle bis zum Erreichen ihres Inflationsziels von zwei Prozent an ihrem Kurs festhalten, bekräftige BOJ-Chef Haruhiko Kuroda am Montag in einer Rede. Die Währungshüter in Tokio versuchen seit Jahren mit Wertpapierkäufen in großem Stil, die Konjunktur anzukurbeln und die als zu niedrig betrachtete Inflation anzuheizen. Laut Kuroda sollte die Notenbank dabei bleiben, geduldig kräftige Geldspritzen zu vergeben.