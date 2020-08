Nikkei, Topix & Co: US-Produktionsdaten heben Stimmung an Asiens Börsen

Einige Anleger blieben jedoch vorsichtig: Der Anstieg der Coronavirus-Fälle und der Streit um die Geschäftstätigkeit chinesischer Technologieunternehmen in den USA lasteten auf den Börsen. Der Softwaregigant Microsoft ist am Kauf des US-Geschäfts des Videodienstes Tiktok Interessiert. US-Präsident Donald Trump ist die App des chinesischen Unternehmens ByteDance wegen Sicherheitsbedenken schon lange ein Dorn im Auge. Tiktok werde am 15. September schließen müssen wenn nicht Microsoft „oder jemand anders“ ein Geschäft abschließe, so dass „das Finanzministerium der USA viel Geld bekommt“.