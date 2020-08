Nikkei, Topix & Co: US-Wirtschaftsdaten belasten asiatische Börsen

Asiatische Aktien haben sich infolge der überraschend schlechten US-Wirtschaftsdaten am Mittwoch vorsichtiger gezeigt. Das Verbrauchervertrauen in den USA fiel in diesem Monat auf ein mehr als sechsjähriges Tief. „Wenn Sie sich die Makrozahlen ansehen, scheint sich ein Großteil der Verbesserung im zweiten Quartal zu verlangsamen“, sagte Tai Hui, Chefmarktstratege von J.P. Morgan Asset Management in Hongkong in Asien. „Zentralbanken und Regierungen kündigen nicht wirklich etwas Neues an, und so bewegen sich die Märkte zu diesem Zeitpunkt etwas seitwärts.“