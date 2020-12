Nikkei, Topix und Co.: Virusmutation bremst auch Asiens Börsen

Am Montag waren als Reaktion darauf die Kurse an den europäischen Aktienmärkten so stark gesunken wie seit zwei Monaten nicht. In Tokio kamen Sorgen wegen steigender Infektionszahlen dazu. Der Gouverneur von Tokio, Yuriko Koike, rief die 14 Millionen Einwohner der Hauptstadt dazu auf, zu Hause zu bleiben. Das setzte vor allem Flug- und Bahngesellschaften unter Druck: Die Papiere der East Japan Railway gaben 2,1 Prozent nach, die von ANA 2,3 Prozent.