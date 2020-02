Nikkei, Topix & Co: Wachsende Pandemie-Sorgen belasten asiatische Börsen

Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag ihre Verluste ausgewietet. Wachsende Angst vor einer Coronavirus-Pandemie drückt vor allem in Japan auf die Kurse. Der einzige Lichtblick war ironischerweise Chinas Aktienmarkt, der sich durch die Erleichterung stabilisierte, dass zumindest im Inland der Ausbruch unter Kontrolle zu sein scheint.