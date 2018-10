Nikkei, Topix & Co. Wachstumssorgen dämpfen Stimmung an Asiens Börsen

TokioWachstumssorgen haben am Mittwoch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Der Internationale Währungsfonds schraubte seine Prognose für die Weltkonjunktur herunter, vor allem wegen der Handelskonflikte zwischen den USA und China. „Angesichts der Unsicherheit, die an den Finanzmärkten weltweit zu spüren ist, halten sich viele Investoren zurück, bis sie mehr Klarheit zur weiteren Entwicklung der US-Staatsanleihen und der chinesischen Märkte erhalten“, sagte Yasuo Sakuma, Chefinvestor bei Libra Investments.