Nikkei, Topix & Co.: Wall-Street-Verluste lasten auf Asien-Börsen

TokioKursverluste an der Wall Street haben am Donnerstag die asiatischen Börsen belastet. Die Märkte hätten die guten Nachrichten in den Zollverhandlungen zwischen den USA und China bereits eingepreist, sagte Anlagestratege Tatsushi Maeno vom Vermögensverwalter Okasan Asset Management. „Jetzt machen die Märkte eine Pause.“ Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent höher. In Tokio dagegen sank der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte um 0,7 Prozent auf 21.441 Punkte. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen.